Мурманский полицейский пытался украсть Toyota Hilux за 1,2 миллиона рублей

Мужчине предъявлено обвинение. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Обычно сотрудники полиции охраняют порядок в городе и ловят преступников, однако бывают и исключения...Так, в Мурманске один из стражей порядка оказался совсем не добросовестным - участковый пытался присвоить себе автомобиль стоимостью 1,2 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2016 году страж порядка изъял и отправил на стоянку отдела полиции автомобиль Toyota Hilux. Машина была долго не востребована хозяином. Спустя четыре года участковый сговорился со знакомым мурманчанином, чтобы организовать хищение иномарки.

- Полицейский сфальсифицировал документы, в которых было указано, что авто якобы является бесхозяйным, при этом вставив в материалы заявление его соучастника, датированное 2016 годом. Затем последний обратился в суд, чтобы перевести Toyota Hilux в свою собственность. Однако тут появился владелец машины и планы злоумышленников рухнули, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Стража порядка и его сообщника поймали сотрудники собственной безопасности УМВД России по Мурманской области при поддержке сотрудников СОБР Росгвардии.

По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас полицейскому и его знакомому предъявлено обвинение, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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