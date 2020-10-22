Житель Мончегорска лишился более 3 миллионов рублей после разговора с мошенниками

В общей сложности мужчина лишился свыше трех миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Общение с мошенниками стоило 48-летнему жителю Мончегорска больше трех миллионов рублей.

Северянину позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с карты мужчины пытаются списать деньги. Чтобы якобы предотвратить это, звонивший попросил обналичить в банкомате 950 тысяч рублей, а после перевести их на другой расчетный счет.

– Через некоторое время мужчине позвонил якобы еще один сотрудник службы безопасности. Он убедил северянина оформить на свое имя кредиты в других банках, а деньги перевести на специальные счета. Свою просьбу он аргументировал тем, что из-за большого количества мошенничеств на резервном счете банка хранятся денежные средства многих клиентов и те, кто хочет получить их обратно первыми, должны иметь хорошую кредитную историю, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В общей сложности мужчина лишился суммы свыше трех миллионов рублей. Поняв, что стал жертвой мошенников, северянин обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Пока удалось установить, что звонки поступали с номера, зарегистрированного в Московской области.

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