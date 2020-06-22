Житель Мурманска украл с рыбопромыслового траулера 170 килограммов камбалы

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:53:53+03:00

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: сзфоут.мвд.рф

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Технолог рыбопромыслового траулера в Мурманске попался на краже даров моря. Воспользовавшись удобным моментом, он умыкнул брикеты с замороженной камбалой, общим весом в 170 килограммов. Однако продать или съесть похищенную рыбу любитель морепродуктов не успел.

- Во время попытки вывезти рыбные деликатесы с территории порта на личном автомобиле, 50-летнего мурманчанина задержали сотрудники транспортной полиции, - сообщили в пресс-службе мурманского линейного отдела МВД России на транспорте.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним: в гаражах Мурманска и Мурмашей накрыли подпольные цеха с 462 килограммами краба. А в Баренцевом море попались браконьеры, которые наловили членистоногих на 6 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU