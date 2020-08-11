Три жителя Кандалакши украли 9 тонн алюминия

Мужчин задержали правоохранители. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трем жителям Кандалакши, которые хотели украсть тонны металла с завода, не удалось воплотить в жизнь свой коварный план.

Как установил суд, в феврале работники филиала одного из акционерных обществ города сговорились похитить алюминий - сырец, который является промежуточной продукцией.

- С помощью специального ковша один из мужчин разливал расплавленный алюминий по формам, предназначенных для сбора шлака. Полученные слитки он прятал в вентиляционную шахту в полу. Всего таким образом было изготовлено 474 слитка алюминия - сырца общей массой больше 9 тонн и стоимостью около 1 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Кандалакши.

Двое кандалакшан на электротележке успели частично вывезти похищенное из цеха и перегрузить в автоцистерну, водителем которой был третий злоумышленник. Однако тут их поймали сотрудники службы безопасности предприятия и полицейские.

Северяне, на которых завели уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере", признали свою вину полностью и раскаялись. Им назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому. Приговор не вступил в законную силу.

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