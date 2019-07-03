"Нас позвала сюда душа" - в Мурманске состоялись траурные митинги в память о погибших моряках-подводниках

- Случилась беда, погибли военные, офицеры, наши боевые товарищи, выполнявшие свой долг на подлодке, - начал траурный митинг председатель Совета ветеранов-подводников и моряков ВМФ, вице-адмирал Юрий Бояркин.

Юрий Бояркин знал почти всех погибших подводников лично.Фото: Екатерина КОНОТОП

«Нас позвала душа»

Перед мемориалом морякам-подводникам погибшим в мирное время первыми собрались депутаты Мурманской областной Думы и представители правительства региона. Они по очереди в полной тишине возложили цветы к памятнику в виде рубки подлодки «Курск» и почтили память погибших 14-ти офицеров ВМФ на АС-12 «Лошарик» 1 июля.

Траурное мероприятие в столице Заполярья было организовано практически стихийно – о нем стало известно всего за час до начала, поэтому прошло без лишнего пафоса.

Региональные власти окажут помощь близким погибшим.Фото: Екатерина КОНОТОП

- Сегодня большая трагедия для нашей родной Мурманской области, для всей России, потому что ребята, которые погибли, жили в других регионах. Мы пришли почтить память погибших в море при выполнении боевой задачи. Скорбим и приносим глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям, - сказал Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы.

В воздухе после таких слов повис вопрос «А будет ли оказана поддержка тем, кто сегодня скорбит больше всех?».

Большая часть присутствующих - депутаты Облдумы.Фото: Екатерина КОНОТОП

- Поддержка обязательно будет оказана. Это большая беда, большое горе. Жители Мурманской области всегда имели особое отношение к флоту, ко всему, что на нем происходит: к праздникам, победам и бедам. Сейчас будут определены списки, и будем помогать, - заверил вице-губернатор Евгений Никора. - Я уверен, что душой вместе с нами все без исключения жители нашего родного Кольского полуострова. К счастью или к сожалению, у нас есть такое мемориал. Сегодня мы пришли сюда потому, что душа позвала.

Новые имена на скорбной плите

Среди тех, кто пришел сегодня к мемориалу с цветами в руках, был и человек, для которого авария, произошедшая в Баренцевом море, обернулась личной трагедией. Вице-адмирал Юрий Бояркин, приложивший свою руку к созданию мемориала морякам-подводникам в Мурманске, знал почти весь экипаж атомной глубоководной станции.

Цветов на мемориале совсем немного, но, возможно, ближе к вечеру станет больше.Фото: Екатерина КОНОТОП

- Здесь и так фамилии друзей, с которыми я общался. После строительства памятника это первый случай. Наверное, будем делать корректуру таблиц, чтобы внести в них новые имена, - размышляет Юрий Иванович. - Мы склоняем головы перед теми, кто, выполнив свой долг до конца, погибли на боевом посту. Это смерть не зря. Это защита Родины. Был пожар, и люди просто задохнулись. Обстановка бывает такая, что ее даже не предвидеть. Но подводники – особые люди, они привыкли к таким трудностям, быстро ориентируются. Если малейшая оплошность – это гибель.

Через некоторое время состоялась вторая часть митинга – с участие городских властей.

- Событие конечно неординарное, трагическое. К сожалению, Мурманск время от времени переживает такие тяжелые времена. Мы морской город, поэтому у наших моряков иногда такая тяжелая судьба. Сейчас в Североморске присутствует министр обороны Сергей Шойгу. Соответственно губернатор вместе с ним и командованием Северного флота решит все организационные вопросы, и от тех решений, которые будут приняты регионом, будет зависеть дальнейшая жизнь. Решение об объявлении траура тоже будет приниматься на региональном уровне, - сообщил сити-менеджер Андрей Сысоев. - Вечная память настоящим героям. Мурманск тяжело переживает это событие, и мы скорбим вместе со всеми горожанами и передаем свои соболезнования.

Сити-менеджер и мэр города посетили мемориал отдельно от региональных властей.Фото: Екатерина КОНОТОП

К сожалению, рядовые жители города не посетили траурное мероприятие. Во время происходящего редкие прохожие с интересом смотрели на происходящее, мимо проходили туристы и даже фотографировались молодожены. Первыми цветами у мемориала также стали те, что принесли чиновники. Надеемся, что в течение дня их число возрастет.

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