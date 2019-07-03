Жители Мурманской области несут цветы к мемориалам в память о погибших моряках-подводника на глубоководном аппарате

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-03T09:06:14+03:00

Соболезнования в связи с трагедией поступают со всей России

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Трагедия, случившаяся 1 июля в Баренцевом море, не оставила россиян. 14 моряков-подводников погибли на глубоководном исследовательском аппарате, где случился пожар. Еще пять человек находятся в больнице с отравлением угарным газом и контузией.

Сегодня, 3 июля, в 17.40 в Спасе-на-Водах состоится лития по погибшим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/718032" frameborder="0"></iframe> 14 подводников погибли, спасая подлодку.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

- За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра. Николая, Дионисия, - сообщили в храме.

А пока жители Мурманской области несут цвет к военным мемориалам, чтобы почтить память военнослужащих. В том числе красные гвоздики лежат у мемориала морякам, погибшим в мирное время, у североморского "Алеши". Жители Севастополя возложили цветы к памятному знаку города-героя Мурманска.

- Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников. Страшная трагедия унесла жизни четырнадцати мужественных офицеров. Нельзя выразить словами боль утраты, которая вновь коснулась ЗАТО Александровск, а именно населенного пункта Оленья Губа, и всего Северного флота. Вечная память нашим друзьям, сослуживцам и коллегам.Скорбим вместе с вами! - рассказал глава ЗАТО Александровск Семен Кауров.

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ИСТОЧНИК KP.RU