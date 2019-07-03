Жители Мурманской области несут цветы к мемориалам в память о погибших моряках-подводника на глубоководном аппарате
Трагедия, случившаяся 1 июля в Баренцевом море, не оставила россиян. 14 моряков-подводников погибли на глубоководном исследовательском аппарате, где случился пожар. Еще пять человек находятся в больнице с отравлением угарным газом и контузией.
Сегодня, 3 июля, в 17.40 в Спасе-на-Водах состоится лития по погибшим.
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- За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра. Николая, Дионисия, - сообщили в храме.
А пока жители Мурманской области несут цвет к военным мемориалам, чтобы почтить память военнослужащих. В том числе красные гвоздики лежат у мемориала морякам, погибшим в мирное время, у североморского "Алеши". Жители Севастополя возложили цветы к памятному знаку города-героя Мурманска.
- Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников. Страшная трагедия унесла жизни четырнадцати мужественных офицеров. Нельзя выразить словами боль утраты, которая вновь коснулась ЗАТО Александровск, а именно населенного пункта Оленья Губа, и всего Северного флота. Вечная память нашим друзьям, сослуживцам и коллегам.Скорбим вместе с вами! - рассказал глава ЗАТО Александровск Семен Кауров.
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ИСТОЧНИК KP.RU