Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели моряков-подводников в Североморске

АС-12 «Лошарик» - атомная глубоководная станция, не несущая вооружения и способная погружаться на глубину 6 тысяч метров. Им управляет экипаж из 25 офицеров. На таком глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, во время которого погибли 14 моряков-подводников.

По сообщению Минобороны РФ, ЧП произошло во время биометрических измерений научно-исследовательским глубоководным аппаратом, который предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, возник пожар.

- 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения, - сообщает ведомство.

Очаг возгорания был ликвидирован командой без привлечения других ведомств, в том числе МЧС. После аварии АС-12 была доставлена на военно-морскую базу в Североморск. Сообщалось, что расследование проводит Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, который с утра вторника, 2 июля, находится в ЗАТО.

Как стало известно сейчас, свою проверку по факту гибели моряков-подводников начал и Следственный комитет РФ.

- По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка военными следственными органами СК России. По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - гласит сообщение.

Также известно, что пострадавшие во время пожара сейчас находятся в Военно-морском клиническом госпитале Североморска.