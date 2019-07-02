2019-07-02T18:32:19+03:00
Происшествия

Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели моряков-подводников в Североморске

ЧП произошло на атомной глубоководной станции
Екатерина КОНОТОП
Поделиться:
Носитель станции - подводная лодка "Оренбург". Фото: goodfon.ru.Носитель станции - подводная лодка "Оренбург". Фото: goodfon.ru.
Изменить размер текста:

АС-12 «Лошарик» - атомная глубоководная станция, не несущая вооружения и способная погружаться на глубину 6 тысяч метров. Им управляет экипаж из 25 офицеров. На таком глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, во время которого погибли 14 моряков-подводников.

По сообщению Минобороны РФ, ЧП произошло во время биометрических измерений научно-исследовательским глубоководным аппаратом, который предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, возник пожар.

- 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения, - сообщает ведомство.

Очаг возгорания был ликвидирован командой без привлечения других ведомств, в том числе МЧС. После аварии АС-12 была доставлена на военно-морскую базу в Североморск. Сообщалось, что расследование проводит Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, который с утра вторника, 2 июля, находится в ЗАТО.

Как стало известно сейчас, свою проверку по факту гибели моряков-подводников начал и Следственный комитет РФ.

- По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка военными следственными органами СК России. По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - гласит сообщение.

Также известно, что пострадавшие во время пожара сейчас находятся в Военно-морском клиническом госпитале Североморска.

14 подводников погибли на пожаре.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис о гибели подводников: «Это страшная трагедия»
В Ковдоре у затопленного карьера подростки спасли пса с ножевым ранением
Мончегорец летал на собственном самолете без прав
В Кандалакшском районе погиб 26-летний водитель, который не пристегнулся и вылетел в стекло
Андрей Чибис проведет четыре встречи с жителями Мурманска
У средней мореходки в Мурманске нашли труп
В Загородном парке Североморска нашли истощенного оленя
Пьяный водитель из Архангельской области в Мурманске сломал палец инспектору ДПС
Появились первые кандидаты на выборы в Совет депутатов Мурманска
Пропавшую на выходных 79-летнюю мурманчанку нашли мертвой
Долларовый миллионер из Казахстана хочет реанимировать незамерзающий морской порт "Витино"
В Мурманске мужчина сорвал с женщины серьги вместе с мочками и ударил жертву ножом в спину
Рыбак двое суток блуждал в лесу под Мурманском, пока его не нашли спасатели
В Мурманской области рабочего на обогатительной фабрике затянуло в оборудование
Жителей Мурманской области ждет перерасчет за тепло
Мурманчанка пыталась подловить знатоков "Что? Где? Когда?" вопросом про Тома Сойера
Когда хорошая погода: в правительстве Мурманской области прошло совещание на свежем воздухе
Программа выплаты пособия на первенца в Мурманской области будет работать до 2021 года
В Мурманске на Ленинградке перевернулась машина, водитель погиб
В Мурманске 17-летнего подростка соблазнила машина, которую водитель оставил с ключами зажигания
Правительство РФ дало Мурманской области две недели на дорожную карту по электричеству
Бизнесмены Мурманской области сами выберут уполномоченного по защите прав предпринимателей
У комитета государственного и финансового контроля Мурманской области новый глава
В Мурманске пропала 79-летняя женщина