2019-07-02T18:37:51+03:00
Происшествия

Из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников из Североморска

Все они отравились продуктами горения
Мария ПАШЕНКОВА
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14 моряков-подводников погибли, отравившись продуктами горения.14 моряков-подводников погибли, отравившись продуктами горения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагедия произошла 1 июля в Североморске. Здесь на научно-исследовательском глубоководном аппарата, находившемся в территориальных водах произошел пожар. Справиться с огнем удалось силами экипажа, но последствия печальны.

- В результате погибли 14 моряков. Причина смерти моряков-подводников на глубоководном аппарате, - рассказал источник в Минобороны.

Расследование пожара взято на контроль главнокомандующему ВМФ - Минобороны РФ. Напомним, сейчас им является Николай Евменов, который ранее командовал Северным флотом.

Сам аппарат доставлен в Североморск. Отмечается, что в водах он проводил биометрические измерения – аппарат использовался для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.

Известно, что на место происшествия не выезжали представители ГУ МЧС по Мурманской области.

О том, будет ли он восстановлен для дальнейшей работы, не сообщается. Подробности происшествия в данный момент уточняются нашими корреспондентами. "КП" следит за развитием событий.

14 подводников погибли на пожаре.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

ИСТОЧНИК KP.RU

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