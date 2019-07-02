Из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников из Североморска
Трагедия произошла 1 июля в Североморске. Здесь на научно-исследовательском глубоководном аппарата, находившемся в территориальных водах произошел пожар. Справиться с огнем удалось силами экипажа, но последствия печальны.
- В результате погибли 14 моряков. Причина смерти моряков-подводников на глубоководном аппарате, - рассказал источник в Минобороны.
Расследование пожара взято на контроль главнокомандующему ВМФ - Минобороны РФ. Напомним, сейчас им является Николай Евменов, который ранее командовал Северным флотом.
Сам аппарат доставлен в Североморск. Отмечается, что в водах он проводил биометрические измерения – аппарат использовался для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Известно, что на место происшествия не выезжали представители ГУ МЧС по Мурманской области.
О том, будет ли он восстановлен для дальнейшей работы, не сообщается. Подробности происшествия в данный момент уточняются нашими корреспондентами. "КП" следит за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU