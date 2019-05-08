Николай Евменов назначен новым главнокомандующим ВМФ России

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-08T13:55:33+03:00

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Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирал Николай Евменов, который с апреля 2016 года командовал Северным флотом. Такое решение было озвучено сегодня на селекторном совещании министром обороны Сергеем Шойгу:

– Указом президента от 3 мая 2019 года главнокомандующий Военно-морским флотом назначен адмирал Николай Евменов.

Напомним, до Евменова Северным флотом командовал Владимир Королев, который в апреле 2016 года был (также как Евменов сейчас) назначен на должность главкома ВМФ. Теперь Королев переходит на работу в «Объединенную судостроительную корпорацию», в какой должности пока неизвестно.

Взять на себя руководство Северным флотом предстоит вице-адмиралу Александру Моисееву - до этого момента он командовал Черноморским флотом.

До назначения на Черноморский флот Александр Моисеев завершил службу на Северном флоте в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Северным флотом. Фото: пресс-служба Черноморского флота.

– Александр Алексеевич более 29 лет офицерской службы прошел на атомных подводных лодках Северного флота в должностях от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок и командующего подводными силами, – подчеркнули в пресс-службе министерства обороны.

Моисеев, герой России, родился 16 апреля 1962 года в поселке Борское Калининградской области. Выпускник Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени Попова.

Дважды награжден орденом Мужества. Первый он получил в 1994 году, будучи старпомом командира подлодки «Карелия» - за первый в истории современной России поход к Северному полюсу. Второй - во время службы на подлодке «Рязань», которую он в качестве командира провел в 2008 году подо льдами с Северного на Тихоокеанский флот.

Его место командующего Черноморским флотом займет вице-адмирал Игорь Осипов.

ИСТОЧНИК KP.RU