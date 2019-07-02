Митрополит Мурманский и Мончегорский о погибших моряках-подводниках: "Это были офицеры, настоящие профессионалы высокого класса"
Трагедия, случившаяся на Северном флоте, потрясла Россию. 14 офицеров, в том числе семь капитанов первого ранга, два Героя России, стали жертвами пожара на глубоководном аппарате "Лошарик", который был на научной миссии в Баренцевом море.
- Это были офицеры, настоящие профессионалы высокого класса. Каждый профессиональный военный, вступая на стезю служения своей Родине, принимает в свое сердце эту готовность «отдать свою жизнь за други своя». В этой постоянной готовности состоит все высшее достоинство, мужество, благородство и тяжесть военной службы. Пришел нежданный час испытания, и ребята до конца выполнили свой долг на боевом посту, выполняя задачу по защите нашей Родины, - рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. - Нет слов, которые бы могли выразить нашу общую скорбь, но и нашу глубокую благодарность тем, кто ежедневно рискует своими жизнями ради нас.
Во всех храмах Мурманской области пройдут панихиды и литии по погибшим морякам. Также встреча врио губернатора Андрея Чибиса с мурманчанами, которая была запланирована сегодня на 19.00, началась с минуты молчания.
По поручению Владимира Путина в Североморск летит Сергей Шойгу, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.
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ИСТОЧНИК KP.RU