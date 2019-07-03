Сергей Шойгу и Андрей Чибис встретятся в Североморске из-за трагедии с моряками-подводниками

В Мурманской области сегодня ожидается несколько высокопоставленных гостей. Первым должен прибыть министр обороны Сергей Шойгу.

Ему Владимир Путин поручил прибыть в Североморск, чтобы разобраться в трагедии, случившейся на глубоководном научно-исследовательском аппарате «Лошарик». Напомним, 1 июля во время выполнения миссии случился пожар. Его удалось устранить силами экипажа, но погибли 14 человек, в том числе семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Аппарат сейчас находится в Североморске, в местном госпитале находятся пять выживших военных в тяжелом состоянии. В столицу Северного флота уже приехал главком ВМФ Николай Евменов. Также на 11.30 там запланирована встреча врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Сергея Шойгу. Она будет закрытой.

Помимо этого в Мурманскую область должен прилететь полпред по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан. По неофициальным данным, он также совершит свой визит из-за трагедии в Баренцевом море.

А в 12.00 у мурманского мемориала морякам, погибшим в мирное время, состоится траурное мероприятие, на которое могут прийти все желающие. К рубке подлодки «Курск» будут возложены цветы и венки. Почтить память моряков-подводников соберутся представители власти региона и простые жители.

Напомним, вечером в 17.40 в Спасе-на-Водах пройдет лития по погибшим военнослужащим.

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