Марина Ковтун о трагедии с подводниками на Северном флоте: «Погибли лучшие сыны Отечества»
14 подводников погибли при выполнении задания в акватории Баренцева моря. На атомной глубоководной станции АС-12 «Лошарик» 1 июля произошел пожар, который ликвидировал экипаж, состоящий из 25 офицеров. Как сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин, в числе погибших оказались 7 капитанов 1 ранга и 2 Героя России. По предварительной информации, все они числились в секретной части в Санкт-Петербурге.
Трагедия стала общим горем для всей страны. Соболезнования летят со всех уголков страны. Так, свои слова скорби выразила и экс-губернатор Мурманской области.
- Глубокой скорбью и огромной болью в сердце отразилась страшная весть о гибели моряков в Баренцевом море, - написала Марина Ковтун в своем Instagram. - На боевом посту, выполняя свой воинский долг, погибли лучшие сыны Отечества! Вечная им память и вечная слава! Глубокие соболезнования приношу близким и родным погибших.
Напомним, Следственный комитет РФ уже начал свою доследственную проверку, а на флоте расследование контролирует глава ВМФ Николай Евменов. Более того, сегодня в Североморск прибыл глава Минобороны России Сергей Шойгу. Президент поручил ему лично заслушать доклады военнослужащих и оказать поддержку семьям погибших и пострадавших в аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU