Список имен погибших в Баренцевом море моряков АС-12 опубликовал храм "Спас-на-Водах"

В 12 часов дня 3 июля у мемориала морякам, погибшим в мирное время, в Мурманске прошло траурное мероприятия: медийные лица и простые северяне собрались, чтобы почтить память 14 подводников, чьи жизни унес пожар на глубоководной исследовательской станции. Напомним, ЧП случилось 1 июля.

Рядом с мемориалом находится Спас-на-Водах, где в 17.40 пройдет лития по погибшим в пожаре. Ранее митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан выразил слова скорби.

- За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра. Николая, Дионисия, - сообщили в храме.

Список имен погибших моряков. Фото: Спас-на-Водах

Почти все погибшие - жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. С их родственниками встретятся представители Минобороны, чтобы обсудить необходимую помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/718032" frameborder="0"></iframe> 14 подводников погибли, спасая подлодку.Команда самоотверженно ликвидировала очаг возгорания

В Мурманской области обещали молиться и за здравие: в госпитале Североморска сейчас находятся пять подводников со станции, которые отравились продуктами горения и получили контузию.

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