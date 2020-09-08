Город-порт и «неизвестный» Мурманск

Подарки от лица торгового порта редакции «КП» передал коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко. Фото: Антон ЗАБИРОВ

У каждого из нас есть особенные точки на карте Мурманска: дом, где прошло детство, любимая улица, где гулял с родителями, скамейка под кронами деревьев, где просто очень спокойно. Есть такие точки отсчета и у Мурманского морского торгового порта. Он рос от побережья Кольского залива, где строились первые причалы, пускал корни в улицы и проспекты областного центра, с которым неразрывно связана история предприятия. Поэтому в год 105-летия со дня основания «Комсомольская правда»-Мурманск» и Мурманский морской торговый порт провели квест «Город-порт», чтобы северяне смогли лучше узнать историю малой родины.

Весь август на страницах и сайте «Комсомолки» и в группе газеты в «ВКонтакте» можно было найти интересные задания. Всего их было восемь – каждое посвящено конкретному месту в Мурманске, которое как-либо связано с портом. Например, от морского вокзала стартует спектакль-прогулка «Мурманск 4145», который родился благодаря поддержке ММТП. Или же надо быть понять, у какого памятника в 2016 году портовики организовали и провели реконструкцию территории. Правильный ответ: монумент Анатолию Бредову. Хотя иногда нашим участникам надо было не место искать, а внимательно рассмотреть территорию торгового порта. Так, одним из заданий было увидеть панно на пылеветрозащитных экранах и сфотографировать то, что нравится больше всего.

Мы благодарны всем участникам, которые участвовали в квесте и открывали для себя Мурманск с новой стороны. И рады назвать имена победителей.

Первое место в нашем краеведческом соревновании занял Данил Канатчиков.

Победитель квеста «Город-порт» Данил Канатчиков. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- О квесте узнал из «ВКонтакте». Самым интересным заданием для меня стало про дом № 9 на улице Челюскинцев (задание звучало так: «На сайте Мурманского архива можно найти фотографию «Восстановление дома Торгового порта», которая была сделана в 1947 году. Где находится это здание?». – Ред.). Я сам всю жизнь прожил на улице Челюскинцев и не знал эту историю. Все испытания мне понравились, даже хочется, чтобы в следующем году они были потяжелее, - рассказал Данил Канатчиков.

Мурманский морской торговый порт для его семьи значит многое: дедушка Данила работал докером, а его бабушка – поваром в портовой столовой. Там они и познакомились и влюбились друг в друга.

У Елизаветы Розаевой, занявшей второе место, дедушка тоже ходил в море, а сама она по работе связана с логистикой и перевозками грузов, поэтому знает работу ММТП.

Второе место - у Елизаветы Розаевой. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Узнать о квесте помогло сарафанное радио – друг в нем участвовал. Очень интересно было узнать про логистический класс в гимназии № 8. Я не знала, что у нас такие открыты, - поделилась впечатлениями Елизавета Розаева.

Третье место в конкурсе занял Кирилл Игнатов. Ему понравились все задания. Прийти лично на награждение наш «бронзовый» призер не смог, поэтому за него подарок от Мурманского морского торгового порта получил двоюродный брат Владислав Соколов.

Третье место занял Кирилл Игнатов. За него подарок получил двоюродный брат Владислав Соколов. Фото: Ника СВЕТЛОВА

1 сентября Мурманский морской торговый порт перелистнул очередную страницу своей истории и готов писать следующую. В ней будут новые достижения, которые помогут Мурманску стать еще лучше.

СКАЗАНО

Коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко:

- «Мурманский морской торговый порт – это не только причалы и оперативно обработанные грузы. Это еще и значимая часть мурманской жизни, судьбы людей, история и будущее нашего города. Важно, что и работники предприятия, и жители Мурманска находятся на одной волне, ценят и берегут нашу общую историю. От имени мурманских портовиков поздравляю победителей! Спасибо всем участникам за проявленный интерес, а редакции «Комсомольской правды» в Мурманске за совместную работу!»

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