Как живет знаменитый врач из Алакуртти спустя год после "Прямой линии" с Владимиром Путиным

Татьяна Яковлева уже 32-й год работает в Алакуртти. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Год назад во время "Прямой линии" Владимир Путин прочитал обращение от жителя Алакуртти Юрия Краснянского.

- У нас одна машина с одним фельдшером. Можно добраться до амбулатории самостоятельно, если это, конечно, получится сделать. В амбулатории есть лишь один врач общей практики - женщина 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины, - говорилось в сообщении северянина.

Эта история наделала шума. Ведь оказалось, что Татьяне Яковлевой, о которой писал Краснянский, 66 лет и специалист она хороший. "Прямую линию" врач не смотрела - работала, а когда узнала, какой ее выставили на всю страну, расстроилась от такого отношения пациентов. Причем так, что даже хотели уволиться. Но передумала, не в последнюю очередь после разговора с губернатором, который извинился за резкие слова северянина. К слову, подавать в суд на Краснянского Яковлева тоже передумала.

Сейчас Татьяна Яковлева продолжает работать в амбулатории Алакуртти, в этом декабре исполнилось уже 32 года, как она переехала в село. В октябре врач встретилась с Андреем Чибисом во время его рабочей поездки в Кандалакшский район. Глава региона отметил, что Татьяна Александровна может рассказать, какие еще проблемы остались с медициной в населенном пункте. Местные, к слову, проблемы знают. Так, в Алакуртти не хватает стоматолога.

Напомним: в январе местная амбулатория получила "УАЗ Патриот".

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