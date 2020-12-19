Алакуртти – край сараев и финских домов: после Прямой линии с президентом в селе устроили разбор полетов

Алакуртти - село контрастов. Тут и новые дома, и старые. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На днях Мурманскую область облетела новость о том, что в Алакуртти беда с медициной, просто караул: не хватает врачей и машин скорой помощи. Такую весточку отправил на Прямую линию президенту России, которая прошла 17 декабря, местный житель Юрий Краснянский. Как часто бывает в таких случаях во всех регионах – в отдаленное село уже на следующий день после поехало руководство областного минздрава.

В Алакуртти живут преимущественно военные. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Предыстория

- У нас одна машина «скорой» с одним фельдшером. Можно добраться до амбулатории самостоятельно, если это, конечно, получится сделать. В амбулатории есть единственный врач общей практики - женщина 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины, - зачитал в тот день жалобу северянина Владимир Путин.

Президент сразу поручил губернатору Мурманской области разобраться, а также попросил обратившегося гражданина не принижать профессиональный уровень врача, ведь она ветеран труда и заслуживает уважения.

Жалоба Юрия в итоге дошла до того самого медика Татьяны Яковлевой, и его некомпетентные высказывания очень задели и оскорбили женщину, которая с 90-х годов работает в амбулатории Алакуртти. Врач явно дала понять, что после такого может на раз-два уволиться.

Жители Алакуртти встали за Татьяну Александровну горой. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Прямая линия еще не закончилась, а губернатор Андрей Чибис уже прокомментировал жалобу Краснянского и отметил, что со здравоохранением в поселке все не так плохо, как описывает местный житель. А еще сам извинился перед врачом за нелесные слова мужчины.

- У нас много накопленных проблем в медицине, тем не менее, мы стараемся их оперативно решать. Проверка по Алакуртти показала, что, во-первых, там не 86-летний, а 66-летний медработник. И она отличает геморрой от ангины. Во-вторых, там есть два врача-педиатра, одному 38 лет, второму - 55, один из них участковый, есть стоматолог и лаборант. Также в поселке две машины скорой помощи, а не одна. Это даже больше, чем положено, - отметил губернатор. - Я не знаю, что это за товарищ [Краснянский], но знаю, где он работает. Я за него приношу извинения, - сказал губернатор так, что стало понятно – разбора полетов не избежать.

Чтобы выяснить, что же на самом деле происходит с медициной в маленьком поселке и расставить все точки над i, «КП» отправилась прямиком в Алакуртти.

В Алакуртти - две машины скорой помощи. Даже больше, чем надо. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Место контрастов

Путь не близкий: от Мурманска до поселка, где живет чуть больше трех тысяч человек (в основном военнослужащие), нужно преодолеть 350 километров. До ближайшего районного центра, Кандалакши, местных жителей отдаляет 100 километров. Расстояние действительно не маленькое, много в центральную районную больницу не накатаешься.

Подъезжаем к Алакуртти, внимание сразу привлекают покошенные деревянные дома с заколоченными окнами, которые провожают прохожих печальным взглядом. Неподалеку от них - рядок серых зданий из кирпича, причем на каждом красуется проваленная изодранная крыша, которая вот-вот готова рухнуть. Кажется, будто все вокруг вымерло. Но еще несколько километров, и перед нами уже совсем иная картина.

В центральной части поселка домики совсем другие: аккуратные, пастельных оттенков, с сайдингом, выполненные в скандинавском стиле. Оно и не удивительно, ведь эту часть домов для поселения в конце прошлого века строили финны. Рядом с ними можно заметить большую елку, установленную к зимним праздникам, а также ухоженные детские площадки, где бегают веселые ребятишки, с любопытством озираясь на приехавших журналистов.

Здание администрации тоже располагается в одном из таких домов. А в двух шагах от мэрии - та самая амбулатория, на которую обрушилась критика на Прямой линии с президентом.

Голубенькое двухэтажное здание, в котором находится медучреждение, выглядит вполне себе симпатичным и уже снаружи кажется лучше многих сельских поликлиник. Тут же стоит машина скорой помощи, через час приехала и вторая. Как и говорил губернатор, их в поселке действительно две.

Заходим внутрь и видим все то, что есть в любом медучреждении - бахилы, вешалки для верхней одежды, а рядом - антисептик. На стенах с белыми обоями висят плакаты с информацией о разных заболеваниях. Пол покрыт аккуратной бежевой плиткой. Везде чисто, пахнет как в аптеке. На окнах неброские шторки висят, а на кабинетах – таблички «Вход строго в маске». Есть и гинеколог, и невролог, и стоматолог, и врач общей практики, конечно. Так и не поверишь сразу, что в амбулатории давно не было ремонта, а выглядит она при этом почти как новая. Невероятно, но факт!

С проверкой в Алакуртти приехал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, который подчеркнул, что амбулатория сейчас находится в отличном состоянии. По его словам, проблем, в общем-то, и нет.

- С материально-техническим оснащением и ремонтом все в порядке. Есть и автомобили скорой помощи, и с кадрами все хорошо. В амбулатории работает не один фельдшер, а три врача. В общей сложности здесь трудятся 23 сотрудника, четверо из них – в декретном отпуске. Укомплектованность здесь медперсоналом, наверное, одна из лучших в регионе, - отметил министр.

Дмитрий Панычев также пояснил, что ситуация с коронавирусом в поселке под контролем и опасений не вызывает. Инфицированных – минимальное количество. Они проходят амбулаторное лечение в Алакуртти, либо отправляются на стационар в один из ковидных госпиталей региона. Все зависит от тяжести ситуации.

Амбулатория в Алакуртти выглядит вполне прилично. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

«Жалко бросать людей»

Тем не менее, остался открытым еще один важный вопрос: захочет ли остаться работать в амбулатории врач общей практики Татьяна Яковлева, учитывая полетевшие в ее адрес на Прямой линии с президентом оскорбления? Не мелочь ведь – унизили на всю страну.

- Чему удивилась вся страна, так это тому, как все же молодо выглядят бабушки в 86 лет. Все едем на Север, чтобы молодо выглядеть, - пошутила врач на личной встрече с министром здравоохранения и журналистами. - Я работаю в Алакуртти с декабря 1989 года, уехала сюда за мужем-военным. До этого трудилась в Кандалакшской ЦРБ и в Печенге. Стаж работы у меня 40 лет, и вот чем не страдаю - это подтвердят все медсестры – так это склерозом.

Татьяна Александровна передумала увольняться. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

По словам женщины, в тот день она не смотрела Прямую линию с президентом, так как времени на это не было.

- 17 декабря у нас рабочий день протекал также, как всегда. Я сидела перед компьютером, оформляла документы на пациентов. И тут коллеги приходят и сообщают такие новости. Когда приходишь в 8 утра, сидишь без обеда, делаешь все для людей, а на тебя в ответ сыплются оскорбления.... Человек оболгал меня. Сейчас я решаю вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету и унижения чести и достоинства. А его извинения я, скорее всего, принимать не стану, - на эмоциях рассказывает потрясенный врач.

У Татьяны Яковлевой нет желания работать с людьми, как Юрий Краснянский, но увольняться из медучреждения она пока что не собирается, хоть и хотела.

- Буду работать, жалко бросать людей. Ну, кто их лечить-то будет и выписывать рецепты? – с улыбкой отвечает медик.

Врача вовсю поддерживают местные жители, которые отмечают, что пожилая северянка – настоящий профессионал своего дела и ничем не заслужила столь грубых высказываний.

- Последние несколько лет я живу в Алакуртти, так как мой муж – военнослужащий. Как и все жители, регулярно обращаюсь в амбулаторию. Когда я пришла сюда впервые, то была приятно удивлена. Попала я тогда на прием к врачу Татьяне Александровне. Все эти годы я у нее наблюдаюсь и хочу сказать, что она прекрасный специалист. Она очень внимательно отнеслась к моим проблемам со здоровьем и помогла с ними справиться, - рассказывает местная жительница Елена Хулконен. – Сейчас, в период пандемии коронавируса, медиков нужно оберегать, ведь они находятся в самой опасной зоне. Мужчина, чьи слова прозвучали по телевидению, повел себя очень некрасиво. Я была в шоке. Как вообще можно обидеть и оскорбить достойного человека, который никому не отказывает в помощи? Это не допустимо. Мне очень хотелось обнять Татьяну Александровну после всего этого…

В защиту медика высказался и депутат сельского поселения Алакуртти Сергей Кулик.

- Я знаю Татьяну Яковлеву больше 20 лет. Она лечила всю мою семью. Это отзывчивый человек, готовый в любое время приехать на дом и оказать медицинскую помощь. Очень жаль, что ее так оклеветали. Человек, который оскорбил врача, явно сделал это необдуманно, а главное, непонятно для чего. Татьяна Александровна больше 50 пациентов в сутки обслуживает, и по отзывам своих избирателей я знаю, что пока не будет принят последний пациент, она не уйдет с работы. Я благодарен ей за то, что она делает, - отметил северянин.

Кстати, после Прямой линии телефон Татьяны Александровны разорвался. Ей стали звонить и писать СМС селяне. Читать вслух многие сообщения врач постеснялась, ведь там много обидных слов в адрес Юрия Краснянского. Его, говоря по-русски, обложили.

Проблема осталась

После амбулатории «КП» отправилась домой к автору злосчастного письма -Юрию Краснянскому. Живет мужчина не в одном из красивых «финских» домиков, а скорее ближе к окраине поселка. Кругом здесь гаражи, между которыми бегают бродячие собаки и протяжно лают. Рядом – полностью покрашенный в серый цвет детский сад, который навевает лишь печаль и уныние. Детям такое вряд ли по вкусу, но выбора нет. Заприметив какую-то шумиху, в окошке появилась голова мальчика, которому происходящее на улице было явно интереснее всего остального.

А напротив садика – как раз-таки дом Юрия. Двухэтажному деревянному зданию, похоже, давно пора на пенсию, но оно держится.

Северянин работает в психоневрологическом интернате санитаром. По его словам, он не хотел обижать врача, а лишь собирался привлечь внимание к насущной проблеме.

- Я погорячился насчет ангины с геморроем. Это, конечно, было некрасиво с моей стороны. На обращение к президенту была всего минута, а я нервничал немножко. Но, по сути, это ничего не меняет. Есть проблемы с экстренной помощью в поселке, к чему я и хотел привлечь внимание властей, - объясняет Юрий. - Так, на прошлой неделе я пришел работать в ночную смену. Для пациента в четыре часа дня вызвали скорую помощь, а она приехала только в час ночи. Не потому, что медики не хотели, а потому что они отвозили другого больного в Мончегорск. То есть если у человека случится сердечный приступ, он может и вовсе не дождаться помощи. Наша бригада, к тому же, обслуживает Зареченск с Ковдозером и не может ко всем поспеть вовремя.

Юрий Краснянский сказал, что от своих слов на Прямой линии отказываться не собирается. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В прошлом году у Юрия выявили диабет – ему пришлось ехать в Кандалакшскую больницу на такси вместо «скорой», а по дороге легко могла случиться диабетическая кома. Но мужчина переживает даже не столько за себя, сколько за своих пятерых детей и двух внуков.

- Я не ожидал, что Владимир Путин прочитает мое обращение. Надеюсь, что после такого резонанса у нас изменится что-нибудь в лучшую сторону, - говорит северянин. - Многие меня хотят сейчас четвертовать, а другие, наоборот, соглашаются и подтверждают, что это давно назревшая проблема. А перед врачом обязательно извинюсь в ближайшее время - как диабетик я ежемесячно хожу получать к Татьяне Яковлевой бесплатные рецепты. В следующий раз как пойду, то принесу свои извинения. Погорячился все-таки.

Правда, сама Татьяна Яковлева принимать извинения не готова.

День прошел, журналисты и чиновники уехали из Алакуртти. Но точка пока не поставлена. В минздраве еще будут решать, надо ли что-то сделать еще для здравоохранения села или нет.

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