Врач из Алакуртти, про которую говорили на Прямой линии-2020 с Путиным: "Вам все подтвердят, что склерозом я не страдаю!"

18 декабря в Алакуртти с проверкой поехал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. Причина - Прямая линия-2020 с Владимиром Путиным, на которой дважды говорили про Мурманскую область. Первая жалоба поступила из Колы на невыплату ковидных надбавок, а вторая - из Алакуртти.

Напомним: местный житель Юрий Краснянский пожаловался, что в местной амбулатории работает 87-летняя врач общей практики, которая не может отличить геморрой от ангины. На эти слова Татьяна Яковлева, о которой шла речь, отреагировала остро - даже хотела уволиться.

- Чему удивилась вся страна – как молодо выглядят бабушки 87 лет. Все едем на Север, чтобы молодо выглядеть, - пошутила врач на личной встрече с министром. - Я работаю в Алакуртти с декабря 1989 года, уехала за мужем-военным. 40 лет у меня стаж, чем не страдаю - это подтвердят все медсестры - это склерозом.

Напомним: Юрия Краснянский захотел извиниться перед Татьяной Александровной, а до этого за мужчину извинился губернатор Андрей Чибис.

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