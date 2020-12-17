Владимиру Путину на Прямой линии-2020 пожаловались на проблему со скорой помощью в Алакуртти

Президент сказал, что ситуацию разрешат. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Мурманской области Юрий Краснянский на прямой линии с президентом России обратил внимание на проблему скорой помощи в Алакуртти.

- У нас одна машина с одним фельдшером. Можно добраться до амбулатории самостоятельно, если это, конечно, получится сделать. В амбулатории есть лишь один врач общей практики - женщина 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины, - говорится в сообщении северянина.

Владимир Путин отметил, что к пожилому медику нужно относится с уважением, ведь она ветеран труда. Нужно ее поддерживать. А транспорт уже начали закупать в том числе и для фельдшерских пунктов.

- Обязательно попрошу соответствующие правительственные структуры и губернатора Мурманской области обратить на эту ситуацию внимание. С автотранспортом мы поможем, - подчеркнул президент.

Напомним: Владимиру Путину на Прямой линии-2020 рассказали о медиках из «красной зоны» Кольской ЦРБ, которые не получают выплаты. Медицинские работники пожаловались, что не видят обещанных денег.

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