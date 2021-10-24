Андрей Чибис встретился со ставшей знаменитой после "Прямой линии" с президентом врачом из Алакуртти

Татьяна Яковлева осталась работать в амбулатории Алакуртти. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

17 декабря 2020 года на "Прямой линии" с Владимиром Путиным прочитал обращение от жителя Алакуртти Юрия Краснянского. Он пожаловался, что в селе не хватает врачей, а причем ведет "в амбулатории есть единственный врач общей практики - женщина 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".

На деле оказалось, что специалист Татьяна Яковлева гораздо моложе, да и все на деле не так критично, как преподнес северян.

В субботу, 23 октября, во время рабочей поездки в Алакуртти Андрей Чибис встретился с врачом. Несмотря на все случившееся, она осталась работать. Губернатор предложил ей рассказать, чего не хватает в работе. Татьяна Яковлева пообещала подумать.

Напомним: после "Прямой линии" амбулатория в Алакуртти получила новый автомобиль скорой помощи.

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