Андрей Чибис встретился со ставшей знаменитой после "Прямой линии" с президентом врачом из Алакуртти

Татьяна Яковлева осталась работать в амбулатории Алакуртти.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
17 декабря 2020 года на "Прямой линии" с Владимиром Путиным прочитал обращение от жителя Алакуртти Юрия Краснянского. Он пожаловался, что в селе не хватает врачей, а причем ведет "в амбулатории есть единственный врач общей практики - женщина 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".
На деле оказалось, что специалист Татьяна Яковлева гораздо моложе, да и все на деле не так критично, как преподнес северян.
В субботу, 23 октября, во время рабочей поездки в Алакуртти Андрей Чибис встретился с врачом. Несмотря на все случившееся, она осталась работать. Губернатор предложил ей рассказать, чего не хватает в работе. Татьяна Яковлева пообещала подумать.
Напомним: после "Прямой линии" амбулатория в Алакуртти получила новый автомобиль скорой помощи.
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