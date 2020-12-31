Благодаря Минпромторгу России в Мурманскую область аккурат к Новому году доставили три автомобиля УАЗ «Патриот», один из которых теперь будет закреплен за амбулаторией Алакуртти. Другие автомобили будут работать в Печенгском и Кольском районах.- После постановки на учет новый транспорт выйдет на линию. Автомобиль предназначен для организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных и районных больниц в поселках и малых городах. Он будет использоваться для доставки пациентов в медицинские организации и медиков до места жительства пациентов, а также для перевозки биоматериалов для исследований, доставки лекарств до жителей отдаленных районов, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.30 декабря главный врач Кандалакшской ЦРБ Альфред Татаркулов вручил ключи от автомобиля врачу общей практики амбулатории Алакуртти Татьяне Яковлевой.В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» в 2021 году планируется поставка шести автомобилей в медучреждения Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМихаил Мишустин по итогам Прямой линии с Путиным поручил разобраться с медициной в Мурманской области. В Алакуртти должны направить врачей, а в Коле разобраться с ковидными выплатами (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru