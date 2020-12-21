Михаил Мишустин по итогам Прямой линии с Путиным поручил разобраться с медициной в Мурманской области

По итогам Прямой лини председатель Правительства Михаил Мишустин дал ряд поручений, в том числе и касающиеся Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу две жалобы из Мурманской области прозвучали на Прямой линии с президентом 17 декабря.

Первая - по ковидным выплатам в Кольской ЦРБ. Ее озвучили как "медики еще ни разу не получили доплаты", хотя автор вопроса Наталия Козырева на самом деле имела в виду, что деньги не получают не медицинские работники вроде уборщиков, лифтеров и т.д.

Вторая жалоба прилетела от жителя Алакуртти Юрия Краснянского. Он сообщил, что в местной амбулатории трудится всего один врач, а скорая помощь разрывается между несколькими населенными пунктами.

По итогам Прямой лини председатель Правительства Михаил Мишустин дал ряд поручений, в том числе и касающиеся Мурманской области. Наш регион вошел в четверку, где Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручили в течение недели провести мониторинг выплат медицинским работникам.

- Отдельно Михаил Мишустин поручил решить вопрос с кадровым обеспечением медицинских учреждений в Кандалакшском районе Мурманской области. Во время пресс-конференции один из жителей села Алакуртти пожаловался Президенту, что в местной больнице работает один-единственный врач. Руководство региона вместе с Минздравом и Росздравнадзором должно разобраться в ситуации и до 25 декабря доложить о принятых мерах, - говорится в официальном сообщении Правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП с участием трех машин у Зверосовхоза: погиб 10-летний мальчик, женщина-водитель в больнице. Смертельная авария произошла у поста ДПС (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru