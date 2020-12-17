"Не может отличить геморрой от ангины": Врач из Алакуртти, на которую пожаловались на Прямой линии с Владимиром Путиным, захотела уволиться

Врача из Алакуртти очень обидели слова пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Прямой линии-2020 с участием Владимира Путина Мурманская область прозвучала дважды. Сначала жалоба поступила из Колы, где одна из сотрудниц районной больницы не увидела ковидные доплаты, вторая прилетела из Алакуртти.

Местный житель Юрий Краснянский очень недоволен положением дел с медициной в населенном пункте, где дислоцируется Арктическая бригада.

- У нас одна машина с одним фельдшером. Можно добраться до амбулатории самостоятельно, если это, конечно, получится сделать. В амбулатории есть лишь один врач общей практики - женщина 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины, - говорится в сообщении северянина.

Владимир Путин отметил, что к пожилому медику нужно относится с уважением, ведь она ветеран труда. Нужно ее поддерживать.

Медработником, о котором идет речь оказалась Татьяна Яковлева. Она врач общей практики в местной амбулатории, ей 66 лет. Жалоба Юрия ее задела за живое. Причем настолько, что она собирается уволиться.

- Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку и у меня желание положить заявление на стол сейчас. У меня 40 лет стажа, это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или все закроется. Просто наплевать, - рассказала Татьяна Яковлева изданию "Газета.Ru".

Работать врачу приходится одной, так как напарница уволилась еще в начале года. Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев сообщил, что по Алакуртти будет проведена проверка. Как сообщил источник в минздраве Мурманской области, Татьяну Яковлеву постараются отговорить от увольнения, так как она опытный работник и профессионал своего дела. А в разгар пандемии каждый медицинский работник на счету.

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