Министр здравоохранения Мурманской области о жалобе президенту на медицину в Алакуррти: "Машин скорой там хватает"

Проблему не оставили без внимания властей. Фото: правительство МО

Житель Мурманской области Юрий Краснянский на Прямой линии с президентом России, которая прошла 17 декабря 2020 года, обратил внимание на проблему скорой помощи в Алакуртти.

- У нас одна машина с одним фельдшером. Можно добраться до амбулатории самостоятельно, если это, конечно, получится сделать. В амбулатории есть лишь один врач общей практики - женщина 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины, - говорится в сообщении северянина.

Владимир Путин отметил, что к пожилому медику нужно относится с уважением, ведь она ветеран труда. Нужно ее поддерживать. А транспорт уже начали закупать в том числе и для фельдшерских пунктов.

- Обязательно попрошу соответствующие правительственные структуры и губернатора Мурманской области обратить на эту ситуацию внимание. С автотранспортом мы поможем, - подчеркнул президент.

Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

- Сейчас мы со всем разберемся. Я находился в Коле, когда в прямом эфире прозвучала информация по Алакуртти. Там есть подразделение Кандалакшской ЦРБ. Проблем с автомобилями скорой помощи нет, еще в прошлом году за счет минпромторговских поставок и областного бюджета потребность в них была удовлетворена. На станции скорой помощи работают два молодых фельдшера. Но действительно сотрудник в амбулатории преклонного возраста. Разберемся, досконально все проверим, - отметил министр.

По данным из открытых источников, в Алакуртти есть два автомобиля скорой медицинской помощи: 2018 года выпуска и 2020-го. В штате есть четыре водителя, три врача: врач общей практики 1954 года рождения, врач-педиатр 1982 года рождения, педиатр-участковый - 1965 года рождения. Средний персонал - это восемь человек и даже есть зубной врач и лабораторный техник. Среднее количество вызовов в месяц 40-50, из них 90% неотложная медицинская помощь. Также на территории Алакуртти население обслуживается в амбулатории, в которой работает врач общей практики Татьяна Яковлева 1954 года рождения, а также зубной врач, два педиатра и акушерка. В амбулатории также функционируют прививочный кабинет, кабинет забора биологического материала для лабораторных исследований и кабинет ЭКГ.

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