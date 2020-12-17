Министр здравоохранения Мурманской области о жалобе врачей из Колы Владимиру Путину: «Я был удивлен. На самом деле проблемы нет»

Дмитрий Вячеславович опроверг слухи, что региональные выплаты перестанут действовать с ноября. Фото: Правительство Мурманской области.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев прокомментировал проблемы здравоохранения региона, которые были затронуты на Прямой линии с президентом России, состоявшейся 17 декабря 2020 года.

В частности, Владимиру Путину рассказали о жалобах медицинских работников из Кольской ЦРБ по невыплатам обещанных денег для работающих в «красной зоне». Отмечается, что врачи не получали положенною надбавку. Сразу после прозвучавшей информации профильный министр поехал в Колу. На месте он вместе с главным врачом прозвучавшей на всю страну больницы Борисом Гришко внимательно изучил все расчетные листки.

- Кольская ЦРБ с апреля участвует в лечении больных с коронавирусом. Первым ковидным очагом стала Белокаменка, и больных из нее возили в Колу, также была создана патронажная бригада, а в мае при больнице открыли полноценное ковидное отделение. Всего с апреля по октябрь этого года соответствующие ковидные выплаты получили 252 человека на общую сумму 178 миллионов рублей, - рассказал Дмитрий Панычев. - Из низ 128 миллионов рублей за счет федерального бюджета и 50 миллионов - за счет областного. На региональном уровне мы расширили список получателей доплаты - не только для медицинских работников, но и для немедицинского персонала. Автор обращения на Прямой линии - это уборщик служебных помещений. Мы проверили все расчетные листки, ежемесячно в течение этих семи месяцев он получал в среднем 44 800 тысячи рублей как региональные выплаты. Полная зарплата была порядка 73 500 рублей.

Министр сообщил, что сейчас медработник прошла обучение на санитарку. В ноябре за 1,5 ставки она получила уже почти 77 тысяч рублей как выплаты и 116 тысяч рублей зарплаты.

- Как прозвучало на Прямой линии - ни один сотрудник не получил положенные выплаты. Это абсолютно не соответствует действительности. Было удивительно, что прозвучала такая информация по Кольской ЦРБ, проблемы не было изначально. Мы постоянно проверяем ситуацию, чтобы врачи получали достойные выплаты, - уточнил министр.

Дмитрий Вячеславович опроверг слухи, что региональные выплаты перестанут действовать с ноября. По его словам, правительство Мурманской области решило продлить такую поддержку медицинских работников и другого персонала.

Также была затронута проблема с медициной в Алакуртти. Местные жители жалуются, что в поселке всего одна машина скорой помощи, а в фельдшерском пункте работает единственный врач общей практики, которой уже 86 лет.

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