Владимиру Путину на Прямой линии-2020 рассказали о медиках из «красной зоны» Кольской ЦРБ, которые не получают выплаты

Владимиру Путину о жалобах от медицинских работников из разных регионов рассказала волонтер Алевтина Киселева, которая и сама пять месяцев проработала терапевтом в условиях пандемии, и успела поработать в call-центре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Прямой линии с президентом, состоявшейся 17 декабря 2020 года, была озвучена одна из проблем здравоохранения в Мурманской области.

Владимиру Путину о жалобах от медицинских работников из разных регионов рассказала волонтер Алевтина Киселева, которая и сама пять месяцев проработала терапевтом в условиях пандемии, и успела поработать в call-центре.

- Жалоб поступает много. В том числе по невыплатам обещанных денег для работающих в «красной зоне». Медики из города Кола в Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу с ковидными больными, - отметила волонтер.

Также Алевтина Кисилева сообщила, что много жалоб поступает о невозможности купить средства индивидуальной защиты, а некоторые россияне вынуждены лечиться за свой счет.

Также Алевтина Кисилева сообщила, что много жалоб поступает о невозможности купить средства индивидуальной защиты, а некоторые россияне вынуждены лечиться за свой счет. Фото: hibiny.com

- Все обращения мы систематизируем и отреагируем. Будем выяснять, где эти деньги. Некоторые губернаторы докладывают, что все в порядке. Бывают единичные случаи, надеюсь, что это так и есть. Но судя по количеству обращений, это общая проблема, - отметил президент.

«Комсомольская правда»-Мурманск» ждет комментарий по данной теме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Полярного наказали за ловлю камчатского краба. Северянин обязан компенсировать материальный ущерб в 370 тысяч рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru