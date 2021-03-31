Следователи проводят проверку по гибели сноубордиста в запрещенной для посещения части Хибин

По факту гибели 29-летнего мужчины из Санкт-Петербурга проводится доследственная проверка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 марта в Хибинах произошла трагедия: спасатели получили сигнал от группы туристов, что они потеряли одного из товарищей. Мужчины катались на сноубордах в районе цирка ВМФ горы Айкуайвенчорр, один из них сорвался со склона.

Спасатели сразу выдвинулись на место, увы, спасти спортсмена не удалось. По факту гибели 29-летнего мужчины из Санкт-Петербурга проводится доследственная проверка.

- В условиях плохой видимости один из мужчин пропал, в связи с чем его знакомые посредством мобильной связи сообщили о случившемся в службу спасения. Спустя некоторое время его тело обнаружено под склоном горы. Группа находилась на запрещенной к посещению стороне склона. Осмотром тела погибшего каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, а также телесных повреждений, свидетельствующих о совершении в отношении него какого-либо преступления, не обнаружено, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Напомним: ранее в Хибинах после схода снега погибла 12-летняя девочка. Ее туристическая группа была в лыжном походе, когда с горы Маннепахк сошел снежный карниз.

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