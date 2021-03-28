Пропавшего в Хибинах туриста из Санкт-Петербурга нашли мертвым

Следователи проводят проверку. Фото: МЧС России по МО

С 27 марта спасатели искали лыжника, который с лыжной группой отправился в поход в Хибины. Мужчина пропал в районе горы Айкуайвенчорр и, как сообщали ранее, вероятно упал со склона Цирк ВМФ. Так и случилось. Тело нашли сотрудники Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России.

- Лыжник погиб. По данному факту следственным отделом по городу Апатиты проводится доследственная проверка. Известно, что группа из трех человек из Санкт-Петербурга была должным образом не зарегистрирована. Они катались на необорудованном склоне горы. В настоящее время устанавливаются более подробные обстоятельства, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины, - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Как отмечает Telegram-канал "Заполярный Ворчун", группа путешественников занималась в Хибинах фрирайдом, то есть внетрассовым катанием, что очень опасно. Несчастный случай произошел из-за пренебрежения мерами безопасности, в условиях плохой видимости. Турист не сориентировался на склоне и вылетел на скалы.

Напомним: это не первое ЧП в Хибинах за эту неделю. 22 марта в горах сошла лавина, рядом с которой оказалась детская туристическая группа из 16 человек. Снежный карниз обрушился на 12-летнюю девочку из Санкт-Петербурга. Спасти ее не смогли.

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