В Хибинах на группу туристов обрушилась лавина

В месте схода лавины могли оказаться 15 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В районе станции Имандра в Хибинах на необорудованном маршруте туристическая группа попала под лавину - снежный карниз обрушился. Об этом сообщили в следственном комитете.

- По предварительной информации, в результате произошедшего есть пострадавшие. На место выдвинулись следователь и криминалисты Следственного комитета России. Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними, - сообщила старший помощник следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

На месте происшествия сейчас работают спасатели, экстренные службы. Как сообщает источник, в месте схода лавины могли оказаться 15 человек.

Напомним: на Имандре спасли замерзающего рыбака, который заблудился и чуть не уснул от холода. Мужчину нашли спустя 5 часов.

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