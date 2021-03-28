В Хибинах ищут лыжника, который мог упасть со склона

Лыжники пошли на склон Цирк ВМФ, один пропал [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хибинах снова произошла беда.

27 марта в район горы Айкуайвенчорр на склон Цирк ВМФ выехали спасатели искать пропавшего человека.

- В 19.35 в объединенную диспетчерскую службы ГУ МЧС России по Мурманской области от спасателей поисково-спасительного подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра Кировск поступила информация о том, что они в составе 4 человек, 3 единиц техники выехали на место. По предварительным данным, лыжная группа в составе 3 человек предположительно совершала лыжный поход, один человек из группы пропал, возможно, упал со склона, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Уже в 20.15 спасатели прибыли на место. Позже на поиски лыжника отправились еще спасатели, к 10 вечера его искали 9 человек с использованием 4 единиц техники, в том числе двух снегоходов. Место, куда отправилась группа лыжников, считается одним из самых опасных в Хибинах.

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