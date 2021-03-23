«Ее сердцу не давали остановиться всю ночь»: под лавиной в Хибинах погибла 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга

Всю ночь спасатели пытались реанимировать 12-летнюю Аню. Фото: СКР по Мурманской области

В 18.00 22 марта в объединенную диспетчерскую службу МЧС по Мурманской области поступило сообщение: лавиной с горы Маннепахк в Хибинах накрыло туристическую группу, из 16 человек – 13 детей от 10 до 15 лет… Спасательная операция растянулась почти на 12 часов.

Дети в сопровождении трех взрослых приехали на Кольский полуостров из Санкт-Петербурга, поездку организовал туристический клуб «Скиф». В поход собирались еще с 30 января. Проложили нитку маршрута, которая должна была выглядеть вот так: 18 марта ребята уезжали северной столицы, вернуться должны были 28 числа, старт похода лыжного и частично пешехода похода был от небольшой станции Имандра (148 километров от Мурманска, живет всего 19 человек), а финиш – в Кировске. Злосчастная гора Маннепахк, с которой и сошла лавина, была в самом начале пути, от Имандры до нее 8 километров хода, от нее хотели идти к перевалу Северный Чорргор. Но не успели…

Последняя общая фотография ребят из туристической группы, сделанная перед выходом к горе Маннепахк. Фото: клуб "Скиф"

На тропу, по которой шла группа, упал снежный карниз. Карнизы – это выступы, которые образуются в горах, когда сильный ветер выметает снег. Под завалом оказалась 12-летняя девочка – ученица школы №595 в Санкт-Петербурге Диана*. Остальных ребят к счастью не задело.

На место сразу отправились спасатели, почти полсотни человек. Но стремительно темнело и было понятно, что быстро к месту схода карниза не попасть. Около 21.00 в МЧС Мурманской области сообщили, что Диану откопали из-под снега и пытаются реанимировать. Но уже через полчаса поступила информация от регионального Следственного управления, что ребенок погиб. Было возбуждено уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Туристический клуб «Скиф» в первые часы трагедии отказался от официальных комментариев и попросил родителей своих подопечных не общаться со СМИ.

Ближе к 3 утра 23 марта источник «КП» сообщил, что… девочка жива. Не верили в ее смерть и родители.

- Сделайте так, чтобы прилетел вертолет сейчас, вот и все, - рассказала «КП» мать девочки Юлия. - Там ждут дети с фонарями, что за ними прилетит вертолет. Я не знаю, погибла ли моя дочь! Я не могу больше говорить, я укладываю второго ребенка спать.

У семьи Дианы информации, что с их дочкой, были крупицы. О том, что в Хибинах сошла лавина, узнали из новостей, бросились звонить дочке – «абонент недоступен». Стали звонить спасателям, журналистам – информации еще нет.

К 7 утра информацию, что Диана выжила, подтвердили в МЧС. Оказалось, что информация о гибели девочки поступила по не официальному каналу связи от участников группы. И они ошиблись. Однако состояние ребенка было крайне тяжелым. Как уточнил наш источник, школьница впала в кому, спасатели на месте несколько часов пытались не давать ее сердцу остановиться. Ей срочно нужна была помощь медиков, но их не было.. Вертолет санавиации со специалистами и реанимационным оборудованием на борту не мог вылететь – в темноте в горах опасно. Пришлось ждать, рассвета. Около 8 утра борт все-таки вылетел, но пока он был еще в небе, пришла печальная новость.

Только утром 23 марта к месту схода лавины вылетел спецборт. Фото: www.instagram.com/chibis.andrey

- Медики констатировали смерть ребенка, - лаконично сообщили в Следкоме.

Помощь не успела… Поездку в Мурманскую область Диана очень ждала. Последняя ее запись на странице в «ВКонтакте» - фотография с подписью «Хибины ждут». С родителями погибшей девочки работают психологи МЧС, отец уже вылетел в Мурманск из Санкт-Петербурга.

12-летняя Аня из Санкт-Петербурга очень ждала поездку в Мурманскую область.

15 выживших участников группы всю ночь провели у подножия горы Маннепахк. Спасатели до них добрались, но вывезти детей в цивилизацию оказалось сложно из-за той же темноты. Хотя в Мончегорске для них уже приготовили гостиницу. Только около 9.00 23 марта началась эвакуация. Всю ночь связи с ребятами не было: в последний раз почти все участники группы выходили в сеть 18 марта, когда начался поход. После ушли в горы, наслаждались тишиной и тем, что можно побыть без гаджетов и социальных сетей…

Маршрут, захватывающий Маннепахк, считается одним из самых легких в Хибинах, поэтому на него выпускают детей. Вот только весной все Хибины превращаются в полосу выживания. Сейчас в Хибинах установлен третий класс лавинной опасности из пяти возможных, в феврале в регионе выпало почти три месячных нормы осадков, в марте – уже больше нормы. Тонны снега под морозами спрессовались в плотные пласты, а теперь начинают съезжать под своей тяжестью от ветра и плюсовой температуры.

Маршрут от железнодорожной станции Имандра по долине ручья Манепахкъ в сторону Северного Чоргорра самый популярный туристический маршрут – он проходит без сильного набора высоты, по достаточно пологим отрезкам пути. Это одно из немногих мест, куда заброска возможно поездом - практически все поезда останавливаются на станции Имандра на 1 минуту.

После перевала Северный Чоргорр туристы обычно отдыхают на базе контрольно-спасательной службы, а потом по долине Кунийок проходят до самого Кировска. Иногда в начале пути захватывают ущелье Аку-Аку и Голубое озеро. В свое время в районе станции летом проходили сборы любителей Толкиена и файер-фестивалей.

- Гора Маннепахк простая, но это летом. Зимой любой маршрут сложный, особенно весной, потому что очень высокая лавинная опасность. Инструкторов должны были обучать, как ее оценивать, - сказал редакции «КП» наш собеседник, постоянный путешественник по Хибинам.

Снежный карниз образовался на горе Маннепахк. Фото: СКР по Мурманской области

Для всех походов такого типа есть правила проведения, особенно зимой. Но наши собеседники отмечают, что бывают ситуации в горах, когда не все зависит от человека. Маннепахк не самая сложная гора, но опасные участки есть везде. Особенно в период высокой лавиноопасности.

К слову, маршрутом, который оказался смертельно опасным, прошло несколько детских туристических групп. Другим повезло, что они преодолели участок раньше.

- Знакомый прислал мне ссылку на пост о случившемся в Хибинах. Слезы на глаза накатили и ком в горле. У нас небольшой город, и многие друг друга знают, сын посещал секцию туризма, но пока перестал туда ходить, а одноклассница его поехала. Вчера подругу встретила, ее дочь тоже пошла на маршрут, - поделилась с "КП" Ольга Бакулина, жительница Ломоносова, откуда приехала группа, и администратор местного городского паблика.. - Посмотрела в группе нашей турсекции, мамочка одна отписалась, что связалась с руководителем, и с нашими ребятами все хорошо. Отлегло...Только на прошлой неделе разговаривали, что сама бы с радостью с ними поехала. Даже не думала о такой опасности. Видимо, никто недооценивал…

*имена изменены

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