«Руководитель группы изменил маршрут, но вину не признает»: следователи рассказали о расследовании уголовного дела по смертельному сходу лавины в Хибинах

Юные туристы должны были на лыжах идти только равниной. Фото: СУ СКР по МО

12-летняя Диана (имя изменено) не знала, что кататься на этом участке опасно. Над головой – сине-серое небо Крайнего Севера, под ногами белый снег. Девочка впервые была в Хибинах и наслаждалась видами. Поехала по нехоженому участку, а после – темнота. С горы Маннепахк, у которой каталась Диана, сошел снежный карниз. И девочка на два часа попала в снежную ловушку.

Вместо равнины - горы

Группа из Санкт-Петербурга - 13 детей от 12 до 15 лет и трое взрослых, в том числе и папа одного из юных туристов - поехала в Хибины от туристического клуба «Скиф». Всего он отправил в горы восемь групп. Маршрут был заранее разработан, всех детей и взрослых зарегистрировали в МЧС.

ервые спасатели добрались до места схода снега только около двух часов ночи. Фото: ГУ МЧС по МО

Юные туристы должны были на лыжах идти только равниной.

- От станции «Имандра» группа должна была выйти к реке Маннепахк, далее предполагался радиальныq, то есть с возвращением, выход под перевал Чорргор, туристы должны были обогнуть горный массив, и не приближаясь к горам, идти к Кировску, - рассказывает руководитель отдела криминалистики СУ Следственного комитета по Мурманской области Виталий Баранов.

Однако руководитель группы решил на свой страх и риск изменить маршрут и вывел детей к злополучной горе Маннепахк. Сейчас мужчина, которого заключили под стражу как фигуранта уголовного дела, дает противоречивые показания и уже трижды рассказывал разные версии случившегося. По предварительным данным, мужчина хотел сэкономить время, поэтому ушел с равнины к горам.

На девочку упал пласт длиной 250 метров, шириной почти 50. Фото: СУ СКР по МО

- Он вывел группу к склону отрога Маннепахк. Можно было пройти по лощине, но мужчина решил идти по склону, хотя у него был сложный снежный рельеф. Один из взрослых сопровождающих предупредил руководителя об угрозе схода лавины, но тот проигнорировал эту информацию. Сначала по склону стали спускаться заместитель руководителя группы и шесть детей, в том числе и погибшая девочка. Потом дети на середине склона остались без присмотра, потому что взрослый сопровождающий, в обязанности которого проходило прокладывание снежной тропы, ушел дальше искать место для лагеря, а руководитель не спустился к детям, - рассказывает руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета по Мурманской области Никита Киселев.

«Шли по горло в снегу»

Дети в ожидании взрослых заскучали, и Диана решила покататься на лыжах, чем спровоцировала сход снега. На нее упал пласт длиной 250 метров, шириной почти 50. Глубина завала составила 1,5 метра.

Трагедия случилась в 17.22 22 марта. Первые спасатели добрались до места схода снега только около двух часов ночи. Сначала выехали спасатели из Кировска, потом из Мончегорска. Если бы группа не отклонилась от маршрута, помощь пришла бы быстрее. Чтобы добраться до ребят, спасатели и медики шли, иногда проваливаясь по горло в снегу, рубили лес. Снегоходы застревали в рыхлом снегу, поэтому в какой-то момент их просто оставили, и спасатели шли пешком почти шесть часов, таща за собой волокуши с нужным оборудованием для спасения детей. Взрослых от Дианы, которая боролась за жизнь, отделяли 57 километров…

Руководитель группы вывел детей к злополучной горе Маннепахк. Фото: СУ СКР по МО

Врачи констатировали смерть девочки около 7 утра, девочка умерла примерно за 8 часов до того, как медики прибыли на место. Напомним: в день трагедии информация поступала противоречивая: Диану похоронили трижды. Сначала около девяти вечера, потом примерно через час, и уже утром. Как отмечают следователи, шанс на спасение был, если бы помощь добралась в первые 15 минут, если бы за полчаса – то он бы снизился на 30%.

- Противоречивая информация о том, жива девочка или нет, поступала потому, что когда ее откопали, руководитель второй туристической группы, которая пришла на помощь, сообщил, что девочка не подает признаки жизни. Потом на место прибыла первая группа спасателей, руководитель группы сообщил им, что несовершеннолетняя подает признаки жизни. Спасатели не имеют права констатировать смерть, поэтому они продолжали реанимацию ребенка, - поясняет Виталий Баранов.

На тот момент Диана уже была мертва.

Считает, что был прав...

Напомним: в день, когда случилась трагедия, в Хибинах была установлена третья степень лавинной опасности. Для таких диких мест, как гора Маннепахк, как уточняют следователи, степень лавинной опасности никто замерять не будет, там в принципе надо понимать, что над головой – опасность. Руководитель группы знал, что у детей нет средств защиты от лавины (откуда бы им взяться, если его подопечные должны были идти далеко от гор), но все равно рискнул изменить маршрут.

12-летнюю девочку не удалось спасти.

– Обвиняемый свою вину не признает, считает, что никакие нормативные документы не нарушал, по маршруту не отклонялся, действовал правильно, - поясняет Виталий Баранов. – Его заключили под стражу, так как он обладает непререкаемым авторитетом среди подопечных, есть данные, что он склоняет детей и родителей к искажению информации.

К работе туристического клуба «Скиф» у следователей сейчас много вопросов. В том числе, почему руководителем группы, в которой была Диана, назначили педагога, который имел квалификацию для походов, но ранее никогда не проводил лыжные походы. При этом его зам как раз имел такой опыт. Он-то и предупреждал, что в весенних Хибинах снег может сойти при малейшей нагрузке.

Под проверку попадают руководители всех восьми групп от «Скифа».

- Мы хотим разобраться и понять, не стало ли это [нарушения] системой, - поясняет Никита Киселев. – Есть намерение обратиться в Ростуризм, чтобы разобраться, как человеку без опыта лыжных походов, доверили вести группу.

В Мурманской области расследуют уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть ребенка, при этом следователи в Санкт-Петербурге параллельно, но в тесном взаимодействии расследуют уголовное дело о халатности.

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