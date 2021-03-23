В Хибинах на месте схода лавины находится еще 8 туристических групп от турклуба «Скиф»

Сейчас, по данным пресс-службы, решается вопрос о возращении туристической группы в Санкт-Петербург: какими силами и когда. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 марта 2021 года в Хибинах сошла лавина, погибла 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которая приехала в Мурманскую область в составе тургруппы от клуба "Скиф".

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга всегда гордилась туристическим клубом "Скиф", что является структурным подразделением Детского дома творчества Приморского района. Глава администрации Приморского района Цур Николай Григорьевич лично знает участников похода - вручал им награды и грамоты.

- В клубе работают профессиональные высококвалифицированные педагоги с большим опытом работы с детьми и туристических походов, - пояснили редакции "КП" в пресс-центре Администрации Приморского района. - Мы связались со взрослой частью группы - физически с ними все с порядке, но они находятся в тяжелом психологическом состоянии. Для них это трагедия.

Сейчас, по данным пресс-службы, решается вопрос о возращении туристической группы в Санкт-Петербург: какими силами и когда. С родителями поддерживает связь и оказывает помощь руководство клуба и Дома творчества, с родителями погибшей девочки работают в администрации Приморского района. Также сейчас решается вопрос об оказании им различного вида помощи.

Всего от туристического клуба "Скиф" сейчас в Хибинах находится 8 групп. В администрации обсуждают вопрос о снятия их с маршрутов и возвращения домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис о трагедии в Хибинах: "Сейчас самое главное - вывезти детей". В Хибинах сошла лавина, погибла 12-летняя девочка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru