СКР: медики констатировали смерть попавшей под лавину в Хибинах девочки

Спасатели пытались реанимировать девочку, но ее сердце остановилось. Фото: СКР по Мурманской области

22 марта 2021 года с горы Маннепахк в Хибинах сошла лавина. Под ней оказалась 12-летняя девочка - участница зарегистрированной туристической группы из Санкт-Петербурга.

Вечером того же дня поступила официальная информация, что ребенка достали из-под снега живым, пытались реанимировать, но не смогли. Однако утром 23 марта стало известно, что девочка жива, находится в очень тяжелом состоянии. По информации источника "КП", школьница впала в кому спасатели делали все возможное, чтобы вернуть ее к жизни. Когда стало светло, к месту схода лавины вылетел вертолет с медработниками и реанимационным оборудованием на борту. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

- От следователя с места произошедшего поступила информация, что медики констатировали смерть ребенка, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

"Комсомольская правда"-Мурманск" выражает слова соболезнования близким и родным погибшей.

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