Стала известна причина схода лавины в Хибинах, под которой погибла 12-летняя девочка

Фото: СУ СКР по МО

22 марта 2021 года в Хибинах с горы Маннепахк сошла лавина. Рядом с ней оказалась детская туристическая группа из 16 человек, которая отправилась в поход от турклуба "Скиф". Под снежными завалами оказалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга. Несмотря на все усилия, спасти ее не удалось.

Сейчас стала известна причина схода лавины.

- Дети спускались со склона группами. Заместитель руководителя группы вместе с шестью детьми, в числе которых была погибшая девочка, спустился с горы, потом ушел вперед в поисках места для лагеря. Дети остались без надзора, руководитель группы к ним не спустился. Девочка, не осознавая серьезности ситуации и опасности схода лавины, стала кататься на лыжах, чем спровоцировала сход лавины, - сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета по Мурманской области Никита Киселев.

Настрадавшихся детей уже отправили поездом домой в Санкт-Петербург, а руководителя тургруппы задержали и взяли под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попавшая под лавину в Хибинах детская туристическая группа отклонилась от маршрута. Руководитель группы решил сэкономить время и вывел детей к опасной горе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru