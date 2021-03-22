В Хибинах группа из 16 туристов попала под лавину

На месте происшествия выдвинулись 8 спасателей. Фото: Олег ФИЛОНОК

22 марта в Мурманской области произошло ЧП: в Хибинах, в районе станции Имандра на туристов обрушилась лавина. На месте происшествия выдвинулись 8 спасателей из Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ) Кировска. Также привлечены сотрудники аварийно-спасательной службы Мончегорска.

- На необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего есть пострадавшие. На место выдвинулись следователь и криминалисты следственного комитета России. Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние. Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними, - сообщила старший помощник руководителя Следственного Управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Как сообщили "КП" в региональном ГУ МЧС, в месте происшествия находится туристическая группа из 16 человек. В том числе под снежными завалами находится 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга.

UPD:

В МЧС рассказали о состоянии пострадавших во время схода лавины в Хибинах. С выжившими после схода лавины в Хибинах туристами будут работать психологи.

Сход лавины в Хибинах 22 марта 2021 года: в туристической группе было 13 несовершеннолетних. Девочка 2008 года рождения оказалась под завалами снега.

Попавшая под лавину в Хибинах 12-летняя туристка из Санкт-Петербурга погибла. Девочку достали из-под снега живой, но реанимировать не смогли.

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