Дорогу для эвакуации детей с места схода лавины в Хибинах пробивают снегоходами

15 человек из туристической группы всю ночь провели у горы, из-за темноты и плохой погоды вывезти их было сложно. Фото: Александр БОЙКО

22 марта 2021 года с горы Маннепахк в Хибинах сошла лавина, рядом находилась зарегистрированная туристическая группа из Санкт-Петербурга. Под снежным завалом оказалась 12-летняя девочка, ее смогли откопать, всю ночь за ее жизнь боролись спасатели, но, увы, ребенка не удалось спасти.

15 человек из туристической группы всю ночь провели у горы, из-за темноты и плохой погоды вывезти их было сложно. На место также не смог раньше утра вылететь вертолет с медиками, а после борт не смогли посадить. Только утром 23 марта началась эвакуация людей. Сделать это сложно: по воздуху не позволяет погода, поэтому вывозить ребят и их сопровождающих решили на снегоходах.

- В условиях полного бездорожья и сложного рельефа силами спасателей проводится эвакуация группы туристов с горы Маннепахк. Пеший маршрут прокладывают при помощи трех снегоходов. Остальные спасатели находятся вместе с туристами. Всего в спасательной операции задействовано 48 человек, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Несмотря на все сложности, группа смогла уже преодолеть пять километров.

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