Попавшая под лавину в Хибинах 12-летняя туристка из Санкт-Петербурга погибла

Девочку достали из-под снега живой, но реанимировать не смогли. Фото: Ирина Яринская

22 марта 2021 года в Хибинах сошла лавина. Как рассказали в МЧС по Мурманской области, сигнал о ЧП поступил около шести вечера. Снежный карниз с горы Маннепахк обрушился на необорудованную тропу, на которой находилась зарегистрированная группа из 16 человек.

Туристы прибыли из Санкт-Петербурга, в составе группы было 13 несовершеннолетних. Под снежным завалом оказалась 12-летняя девочка.

Около 21.00 в МЧС сообщили, что ребенка нашли живой, ее пытаются реанимировать. Увы, под снегом девочка пробыла достаточно долго.

- Несовершеннолетняя 2008 года рождения погибла, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также проверку проводит областная прокуратура.

Остальные участники группы под лавину не попали, их состояние оценивается как удовлетворительное. С ними готовы работать психологи. Сейчас дети и их сопровождающие еще находятся на месте происшествия.

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