Стали известны подробности гибели туриста из Санкт-Петербурга в Хибинах

Фото: vk.com/szrpso

27 марта в Хибинах пропал турист из Санкт-Петербурга, который катался в горах вместе с туристической группой. На поиски мужчины на снегоходах выдвинулись спасатели. Известно, что сноубордист занимался фрирайдом на необорудованном склоне. Столь опасное развлечение стоило ему жизни.

- В какой-то момент один из сноубордистов отделился от группы и пропал. Предположительно, он мог попытаться спуститься по необорудованному склону с северной стороны горы Айкуайвенчорр и упал. Пострадавший был обнаружен на камнях в районе склона Цирк ВМФ в крайне тяжелом состоянии. Не прекращая оказывать первую помощь, спасатели спустили мужчину со скал и транспортировали к дороге, где передали сотрудникам скорой помощи. Медики констатировали смерть пострадавшего, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели мужчины. Устанавливаются более подробные обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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