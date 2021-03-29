С начала зимы в Хибинах сошла 181 лавина

Принудительных лавин было 57. Фото: Олег ФИЛОНОК

Лавины - верный и очень опасный друг Хибин. Катаясь на не оборудованных склонах, не стоит пренебрегать правилами безопасности, ведь иначе это может стоить жизни.

Напомним: только за минувшую неделю произошло два трагических случая в наших горах. 22 марта погибла 12-летняя туристка из Санкт-Петербурга, которая попала под обрушившийся снежный козырек на горе Маннепахк. А 27 марта нашли мертвым пропавшего сноубордиста, который упал со склона Цирк ВМФ, занимаясь фрирайдом.

- В этом году с начала лавиноопасного сезона зарегистрирован 181 сход лавины в Хибинах, из них 57 принудительных, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Конкретно со склона горы Кукисвумчорр, в Скальном ущелье (там, где снегоходные маршруты проходят) и некоторых других лавинных очагах в зимнем сезоне сошли 32 лавины, из них 7 - принудительного спуска.

Спасатели отмечают, что при посещении горнолыжных трасс стоит уточнить информацию о безопасности нахождения на оборудованных склонах, не посещать не оборудованные склоны и предостеречь от этого других.

При угрозе возникновения ЧП, связанного со сходом лавины, необходимо сразу обратиться в ПСП "Кировск" Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России по телефону 8 (815-31) 5-88-95 (круглосуточно).

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