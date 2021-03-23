Предварительная причина смерти школьницы в Хибинах - гипоксия и остановка сердца

Врачи сообщили предварительную причину смерти Дианы. Фото: Личный архив

22 марта 2021 года с горы Маннепахк сошла лавина, под обрушившимся снежным карнизом оказалась 12-летняя Диана*. Вечером понедельника девочку откопали из-под снега, всю ночь ее пытались реанимировать.

Но, как не старались спасатели, откачать девочку не смогли. Она впала в кому и умерла до приезда врачей (напомним, вертолет Центра медицины катастроф смог вылететь только утром 23 марта, но сесть не смог).

Врачи сообщили предварительную причину смерти Дианы.

- Девочка, скорее всего, задохнулась под снежной плитой. Гипоксия привела к остановке сердца. Детский организм достаточно пластичный. Часть головного мозга ребенка могла подавать импульсы, как следствие было установлено, что девочка подает признаки жизни. Однако ее организм не справился, - пишет "ТВ-21".

Напомним: Диана провела под снегом два часа.

*Имя изменено

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