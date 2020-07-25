2020-07-25T11:39:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на 13 месте в России по количеству заболевших

К 25 июля в Заполярье коронавирусом заразились 9311 человек
Елена МОЛОДЦОВА
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Мурманская область на 13 строчке коронавирусного рейтинга страны. Фото: yandex.ru/covid19/statМурманская область на 13 строчке коронавирусного рейтинга страны. Фото: yandex.ru/covid19/stat
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За то время, что в России гуляет эпидемия коронавируса, Мурманская область побывала на разных строчках ковидного рейтинга регионов.

Напомним: еще в начале апреля Заполярье скакало с 31 на 28 строчку и обратно, а потом дебютировало сначала в топ-20, десятке и даже замыкало пятерку лидеров по количеству зараженных. Но оттуда северный регион очень быстро вытеснил Дагестан, а затем вспышка на стройке в Белокаменке начала гаснуть и Мурманская область оказалась вновь в числе среднячков.

Однако в июле Кольский полуостров вновь решил заявить о себе. Вот уже который день Мурманская область с 9311 заболевшими уверенно удерживает 13 строчку коронавирусного рейтинга. Чтобы попасть в десятку лидеров, Заполярью надо обогнать Ямало-Ненецкий автономный округ, где 10289 инфицированных, Челябинскую область, где 10453 зараженных, и Воронежскую область, где заболело 10623 человека.

Что касается, по рейтинга по количеству заражений на 100 тысяч человек, то здесь Мурманская область стабильно на четвертом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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