Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших коронавирусом в регионе превысило 9 тысяч человек

24 Июль 2020 2020-07-24T10:59:07+03:00

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Неумолимо в Мурманской области растет число заболевших коронавирусом. За последнюю неделю самый низкий прирост был зафиксирован 18 июля - 162 человека. Самый высокий - 22 июля и 183 человека.

Еще неделю назад - 17 июля - число заболевших коронавирусом в Мурманской области составляло 7943 человека теперь же превысило отметку в 9 тысяч человек.

По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, COVID-19 диагностировали у 9146 человек. За сутки выявлено 170 новых случаев. Больше всего - в Мурманске - 83 новых и 4411 всего. Следом идут Североморск (737 человек всего, +27).

За вычетом Белокаменки на территории региона коронавирусом заразились 6849 человек. Новые случаи также были зафиксированы в Кольском районе (+5, всего 354) в Апатитах (+3, всего 234), Печенгском районе (+19, всего 258), Кировске (+1, всего 142), Кандалакшском районе (+11, всего 91), Оленегорске (+7, всего 64), ЗАТО Видяево (+1, всего 15), Терском районе (+10, всего 17).

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