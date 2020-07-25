2020-07-25T10:35:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 25 июля 2020 года составило 64 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 25 июля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус снова победил.Коронавирус снова победил.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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К сожалению, времена, когда северяне умирали от коронавируса раз в несколько дней, а то и недель остались в прошлом. Вот уже третью неделю как оперативный штаб при правительстве Мурманской области начал сообщать о новых жертвах коронавируса ежедневно.

Напомним: в Заполярье опасный вирус подхватили уже 9311 человек, из которых 5163 выздоровели.

За последние сутки новая коронавиурсная инфекция забрала жизни еще двух северян. Таким образом число жертв эпидемии достигло 64 человек.

Всего же за июль в Мурманской области от COVID-19 умерли 48 северян. В большинстве это люди пожилого возраста, имеющие ряд сопутствующих заболеваний. Хотя есть среди жертв коронавируса и северяне, которым только пошел пятый десяток.

Тем не менее, губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о продлении режима самоизоляции для людей старше 65 лет до 9 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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