Ситуация с коронавирусом в Мурманске: самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили еще на две недели

24 Июль 2020 2020-07-24T16:07:59+03:00

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Коронавирус не отпускает Мурманскую область. В регионе опасную инфекцию подхватили уже 9146 человек, из которых выздоровели 4909 и умер 61. Среди жертв COVID-19 преимущественно люди старшего поколения, которые имели ряд сопутствующих заболеваний и переносили недуг в тяжелой форме. Именно поэтому самоизоляцию для пожилых людей, начавшуюся еще 26 марта, решено продлить. В общей сложности она длится уже четыре месяца.

- Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет сохраняется до 9 августа. Им необходимо соблюдать предельную осторожность и продолжать находиться дома, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.

Это означает, что работающим пенсионерам, которые не перешли на дистанционный режим работы и не уехали в отпуск, еще две недели будут оплачивать больничные. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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