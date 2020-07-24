Ситуация с коронавирусом в Мурманске: самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили еще на две недели
Коронавирус не отпускает Мурманскую область. В регионе опасную инфекцию подхватили уже 9146 человек, из которых выздоровели 4909 и умер 61. Среди жертв COVID-19 преимущественно люди старшего поколения, которые имели ряд сопутствующих заболеваний и переносили недуг в тяжелой форме. Именно поэтому самоизоляцию для пожилых людей, начавшуюся еще 26 марта, решено продлить. В общей сложности она длится уже четыре месяца.
- Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет сохраняется до 9 августа. Им необходимо соблюдать предельную осторожность и продолжать находиться дома, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.
Это означает, что работающим пенсионерам, которые не перешли на дистанционный режим работы и не уехали в отпуск, еще две недели будут оплачивать больничные. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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