2020-07-24T10:53:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 24 июля 2020 года составило 61 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 24 июля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманскрй области растет число заболевших коронавирусом.В Мурманскрй области растет число заболевших коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Мурманской области растет число заболевших и умерших коронавирусом. По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, число жертв COVID-19 выросло до 61 человека. Еще 23 июля их было 59 человек.

Общее число зараженных в регионе выросло до 9146. А жертв опасной новой коронавирусной инфекции - 61. За последние сутки выявлено 170 новых случаев заражения. Больше всего - в Мурманске (+83, всего 4411 человек). На втором месте - Североморск. Во флотской столице, где 26 июля пройдет празднование Дня Военно-Морского флота, 737 заболевших, в том числе 27 новых.

В оперативном штабе при правительстве региона обещали в ближайшее время сообщить подробности о последних умерших. В подавляющем большинстве случаев, в Мурманской области умирают люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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