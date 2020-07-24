Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 24 июля 2020 года: Апатитско-Кировской больнице дадут дополнительные деньги

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 24 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 8976 заболевших COVID-19, 4835 человек выздоровел и 59 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск выбился в лидеры в коронавирусном рейтинге Заполярья и стремится нарастить отрыв. В городе-герое уже заболели 4328 человек. Только 136 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке 21 июля выявили 2 заболевших, но через сутки опять наступило затишье.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 6679 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 177 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+9, всего 349), Североморске (+16, всего 710), Печенгском районе (+10, всего 239), Кировске (+2, всего 141), Оленегорске (+2, всего 57), Ловозерском районе (+1, всего 22) и Кандалакшском районе (+1, всего 80).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 4328 случаев

Белокаменка - 2297 случаев

Североморск - 710 случаев

Мончегорск – 384 случай

Кольский район - 349 случаев

Печенгский район - 239 случаев

Апатиты – 231 случай

Кировск – 141 случай

Ковдорский район - 81 случай

Кандалакшский район – 80 случаев

Оленегорск – 57 случаев

Ловозерский район - 22 случая

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 14 случаев

Терский район – 7 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 4328

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 80

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 231 и 141 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 349 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Деньги на лекарства

В Апатитско-Кировскую ЦРБ поступило больше шести миллионов рублей для закупки препаратов. Это спонсорская помощь медучреждению от градообразующей компании. Лекарства пойдут на проведение терапии пациентам, необходимой в условиях пандемии и про росте заболеваемости ОРВИ.

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