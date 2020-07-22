Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 22 июля 2020 года составило 57 человек

22 Июль 2020 2020-07-22T10:40:07+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 22 июля 2020 года

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Жители Мурманской области очень бы хотели, чтобы хоть один день статистика по умершим от коронавируса не менялась. Но вот уже которые сутки нет перерыва. По данным оперативного штаба при правительстве региона, число жертв выросло с 55 до 57.

20 июля число летальных исходов было 52, во вторник выросло до 55. С 1 июля погибших было 16... Второй месяц лета не закончился, а количество умерших уже выросло в 3,5 раза. В последний раз статистика "замерла" 2 июля.

Всего в Мурманской области коронавирусом с начала пандемии заразились 8799 человек, 4655 уже выздоровели. За последние сутки выявили 183 зараженных, больше всего - в Мурманске (+110, всего 4192). На втором месте идет Североморск (+35, всего 694 человека).

За несколько месяцев в Мурманской области провели уже 202 018 тестов на коронавирус.

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