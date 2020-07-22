Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: наш регион на шестом месте по России по числу заболевших за сутки

22 Июль 2020 2020-07-22T11:45:57+03:00

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В Мурманской области, как ранее заявил губернатор Андрей Чибис, вышли на плато по коронавирусу. Но статистика все еще не радует. По данным оперативного штаба на 22 июля 2020 года, в Заполярье выявили 183 новый случая коронавируса. Общее число заболевших составило 8799 человек.

По этому показателю Мурманская область оказалась на шестом месте по стране. На первом месте по числу заболевших за сутки традиционно находится Москва - 638 человек, на втором - Свердловская область и 234 человека, на третьем - Ханты-Мансийский АО и 221 человек. Четвертое место заняла Нижегородская область (217 заболевших), пятое - Санкт-Петербург (186).

По числу смертей от коронавируса на 100 тысяч населения наш регион находится на 14 месте с показателем 7,6. На первом месте - Москва (34,8), на втором - Московская область (14,3).

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