Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 25 июля 2020 года: в Североморске на Дне ВМФ будут бесплатно раздавать маски

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 25 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 9146 заболевших COVID-19, 4909 человек выздоровелb и 61 умер.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца эпидемии. В городе-герое уже заболели 4328 человек. Только 82 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке 21 июля выявили 2 заболевших, но через сутки опять наступило затишье.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 6849 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 170 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+5, всего 354), Североморске (+27, всего 737), Печенгском районе (+19 всего 258), Кировске (+1, всего 141), Оленегорске (+7, всего 64), Мончегорске (+1, всего 385), Ловозерском районе (+2, всего 24), Кандалакшском районе (+11, всего 91), Терском районе (+10 всего 17), ЗАТО Видяево (+1, всего 15).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 4411 случаев

Белокаменка - 2297 случаев

Североморск - 737 случаев

Мончегорск – 385 случай

Кольский район - 354 случаев

Печенгский район - 258 случаев

Апатиты – 234 случая

Кировск – 142 случая

Ковдорский район - 81 случай

Кандалакшский район – 91 случай

Оленегорск – 64 случай

Ловозерский район - 24 случая

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 15 случаев

Терский район – 17 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 4411

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 17

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

За последние сутки в Терском районе выявили 10 новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 91

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 234 и 142 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 354 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

С соблюдением всех мер

Уже завтра, 26 июля, в Североморске отметят День ВМФ. Однако праздник пройдет с соблюдением всех мер безопасности

- Чтобы не допустить распространения коронавируса и исключить риски заболевания инфекцией, будет соблюдаться социальная дистанция, проводиться дезинфекция общественных пространств до и после парада и организована прямая трансляция для просмотра парада дома. А волонтёры будут раздавать маски, - рассказали в оперативном штабе Мурманской области.

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