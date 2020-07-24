День ВМФ в Североморске 26 июля 2020 года: подробности праздника, расписание

Несмотря на пандемию коронавируса, в Североморске не отменили празднование Дня ВМФ - оно пройдет 26 июля. На Северном флоте рассказали подробности этого дня.

Сначала на военно-спортивном празднике, который откроют на воде выстрелами из салютных артиллерийских установок большой противолодочный корабль «Североморск», пройдет демонстрация 14 динамических эпизодов. После торжественной части на Североморском рейде и набережной состоится театрализованное представление.

- Затем корабельная тральная группа, гвардейской бригады кораблей охраны водного района Краснознаменной Кольской флотилии в составе экипажей базовых тральщиков «Котельнич», «Соловецкий юнга», «Коломна» и «Ядрин» продемонстрируют элемент противоминного обеспечения развертывания ударных сил флота методом проводки за тралами, - рассказывают в пресс-службе Северного флота. - Далее будут показаны эпизод развертывания дизельной и атомных подводных лодок, в ходе которых экипажи дизель-электрической подводной лодки «Калуга» и атомной подводной лодки «Псков» на глазах у зрителей выполнят погружение под воду из надводного положения. Через некоторое время экипажи подводных лодок отработают элемент всплытия.

Как осуществляется поиск подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции покажут два корабельных противолодочных вертолёта Ка-27. Далее на рубеж атаки подводной лодки выйдет малый противолодочный корабль «Брест».

Малый ракетный корабль «Айсберг» осуществил огневую подготовку высадки морского десанта.

Одним из ярких эпизодов военно-спортивного праздника, станет бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке авиации. В обеспечении высадки морского десанта будут задействованы большой десантный корабль «Кондопога», а также десантные катера. Морские пехотинцы продемонстрировали гостям праздника высадку морского десанта способом наплав.

Всего в военно-спортивном празднике примут участие 28 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

В администрации Североморска уже подготовились к празднику - привели город порядок.

- В перерыве между репетициями парада бункерными щетками выметалась пешеходная зона, следом главное место действия праздника моется поливальной машиной, - цитирует пресс-служба ЗАТО Североморск главного инженера компании «Чистый город» Андрея Новикова. Порядок сегодня навели и на трибунах – подмели, убрали мусор и продезинфицировали кресла. Безопасности в преддверии праздника отдельное внимание. Специалисты компании обработали раствором балюстраду и скамейки, а также детские площадки на Приморской площади и в городском парке.

Напомним: новейший ракетный крейсер «Князь Владимир» впервые примет участие в праздновании Дня ВМФ в Североморске. На вооружении подводного крейсера - самое современное оружие и уникальная техника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших в Североморске. Столица Северного флота - лидер по новым заболевшим коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru