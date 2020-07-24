2020-07-24T15:54:45+03:00
Политика

День ВМФ в Североморске 26 июля 2020 года: подробности праздника, расписание

Как пройдет День ВМФ в Североморске 26 июля 2020 года
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
День ВМФ в Североморске будут отмечать 26 июля.День ВМФ в Североморске будут отмечать 26 июля.Фото: Олег ФИЛОНОК
Изменить размер текста:

Несмотря на пандемию коронавируса, в Североморске не отменили празднование Дня ВМФ - оно пройдет 26 июля. На Северном флоте рассказали подробности этого дня.

Сначала на военно-спортивном празднике, который откроют на воде выстрелами из салютных артиллерийских установок большой противолодочный корабль «Североморск», пройдет демонстрация 14 динамических эпизодов. После торжественной части на Североморском рейде и набережной состоится театрализованное представление.

- Затем корабельная тральная группа, гвардейской бригады кораблей охраны водного района Краснознаменной Кольской флотилии в составе экипажей базовых тральщиков «Котельнич», «Соловецкий юнга», «Коломна» и «Ядрин» продемонстрируют элемент противоминного обеспечения развертывания ударных сил флота методом проводки за тралами, - рассказывают в пресс-службе Северного флота. - Далее будут показаны эпизод развертывания дизельной и атомных подводных лодок, в ходе которых экипажи дизель-электрической подводной лодки «Калуга» и атомной подводной лодки «Псков» на глазах у зрителей выполнят погружение под воду из надводного положения. Через некоторое время экипажи подводных лодок отработают элемент всплытия.

Как осуществляется поиск подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции покажут два корабельных противолодочных вертолёта Ка-27. Далее на рубеж атаки подводной лодки выйдет малый противолодочный корабль «Брест».

Малый ракетный корабль «Айсберг» осуществил огневую подготовку высадки морского десанта.

Одним из ярких эпизодов военно-спортивного праздника, станет бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке авиации. В обеспечении высадки морского десанта будут задействованы большой десантный корабль «Кондопога», а также десантные катера. Морские пехотинцы продемонстрировали гостям праздника высадку морского десанта способом наплав.

Всего в военно-спортивном празднике примут участие 28 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

В администрации Североморска уже подготовились к празднику - привели город порядок.

- В перерыве между репетициями парада бункерными щетками выметалась пешеходная зона, следом главное место действия праздника моется поливальной машиной, - цитирует пресс-служба ЗАТО Североморск главного инженера компании «Чистый город» Андрея Новикова. Порядок сегодня навели и на трибунах – подмели, убрали мусор и продезинфицировали кресла. Безопасности в преддверии праздника отдельное внимание. Специалисты компании обработали раствором балюстраду и скамейки, а также детские площадки на Приморской площади и в городском парке.

Напомним: новейший ракетный крейсер «Князь Владимир» впервые примет участие в праздновании Дня ВМФ в Североморске. На вооружении подводного крейсера - самое современное оружие и уникальная техника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших в Североморске. Столица Северного флота - лидер по новым заболевшим коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Териберке созывают добровольную народную дружину
Мише Жукову из Мурманска сделали укол за 200 миллионов рублей, который спасет ему жизнь
В Мурманске завершены поиски 35-летней Натальи Путиловой
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили еще на две недели
Погода на выходных 25 и 26 июля 2020 года в Мурманской области
С момента создания ТОР "Столица Арктики" Мурманская область получила 7 миллиардов рублей инвестиций
Батарею береговой обороны под Териберкой сделают объектом культурного наследия
Tele2 поддержала мурманский авиаспоттинг
В Мурманской области ЕГЭ по китайскому языку сдавала одна выпускница
Открыт проезд по дороге к селу Ковда в Мурманской области
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших коронавирусом в регионе превысило 9 тысяч человек
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 24 июля 2020 года составило 61 человек
Кольский залив хотят очистить от затонувших судов в рамках нацпроекта
В Мотовском заливе искали потерявшегося рыбака на лодке
Житель Мончегорска приехал в Карелию, заболел коронавирусом и неделю не обращался к врачам
Погода в Мурманске 24 июля 2020 года: до +24 и грозы
Ливни превратили Кандалакшу в Венецию
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области
35-й судоремонтный завод в Мурманске забивал сваи в 2 часа ночи и мешал горожанам спать
Где произошло ДТП с лосем, видео которого набрало больше 4 тысяч просмотров
В Мурманской области ищут 38-летнего жителя Шонгуя, который не выходит на связь с февраля
В Мурманске ищут родственников дедушки-погорельца из Вологды
Туристам, которые едут в Мурманскую область, вернут часть денег за путевки
Житель Мурманска убил отца и почти сутки сидел с телом в квартире
Результаты ЕГЭ-2020: Два выпускника в Мурманске сдали экзамен по математике на 100 баллов
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
Житель Мурманской области не может добиться, чтобы в его охотничьем билете поставили отметку о национальной принадлежности